Замглавы МИД Вершинин: Россия понимает, что Запад надавил на страны Африки из-за саммита

В России понимают, что Запад оказывал давление на африканские страны с целью заставить их отказаться от участия в саммите в Санкт-Петербурге, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Мы прекрасно понимаем, что африканские страны подвергались серьёзному давлению со стороны западных столиц с тем, чтобы не участвовать в саммите и не идти на взаимодействие с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что число участников саммита Россия — Африка сократилось из-за рабочего графика некоторых лидеров, но сыграло роль и давление Запада.

Президент России в приветственной телеграмме участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил, что Москва намерена развивать сотрудничество с африканскими странами в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.

Помощник главы государства Юрий Ушаков отметил, что Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.