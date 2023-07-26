Узнать больше

Митинг студентов прошёл в Тегеране после акций сожжения Корана в Швеции и Дании

Короткая ссылка
В Тегеране прошёл митинг студентов напротив здания Тегеранского университета после акций сожжения Корана в Швеции и Дании.
Митинг студентов прошёл в Тегеране после акций сожжения Корана в Швеции и Дании
  • AP
  • © Vahid Salemi

Об этом сообщает агентство IRNA.

«Группа студентов, чтящих Священный Коран... в осуждение оскорбления Священного Корана провели в среду митинг перед главным входом Тегеранского университета», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что группа антиисламских активистов провела акцию с сожжением Корана в Дании у здания посольства Египта.

Также протестующие сожгли Коран у здания посольства Ирака в Копенгагене. Они сделали это дважды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить