Митинг студентов прошёл в Тегеране после акций сожжения Корана в Швеции и Дании
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Об этом сообщает агентство IRNA.
«Группа студентов, чтящих Священный Коран... в осуждение оскорбления Священного Корана провели в среду митинг перед главным входом Тегеранского университета», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что группа антиисламских активистов провела акцию с сожжением Корана в Дании у здания посольства Египта.
Также протестующие сожгли Коран у здания посольства Ирака в Копенгагене. Они сделали это дважды.