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Протестующие сожгли Коран у посольства Ирака в Дании

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Группа протестующих сожгла Коран у здания посольства Ирака в Копенгагене.
Протестующие сожгли Коран у посольства Ирака в Дании
  • Gettyimages.ru
  • © Nick Pedersen

Как сообщает Jyllands-Posten, активисты Danske Patrioter и Patrioterne Går Live сняли акт сожжения Корана на видео. На протестах присутствовал лидер датских патриотов Токе Лоренцен в защитном жилете и с плакатом с надписью «К черту ислам».

В полиции сообщили, что демонстрация прошла без беспорядков.

Ранее стало известно, что иракский премьер Мухаммед ас-Судани потребовал от посла Швеции в Багдаде Джессики Свардстрём покинуть страну.

Совет представителей Ирака поддержал решение правительства о высылке посла Швеции.

Президент России Владимир Путин заявил, что Коран — святыня для мусульман, неуважение к нему является преступлением и в рамках Конституции, и согласно УК России.

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