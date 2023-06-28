Путин заявил, что неуважение к Корану является преступлением в России
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«Это святыня для мусульман, и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и ещё говорят, что это не преступление», — приводит ТАСС его слова во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.
Путин подчеркнул, что оскорбление Корана является преступлением и в рамках Конституции, и согласно УК России
«Это преступление — неуважение и разжигание межконфессиональной розни», — отметил российский лидер.
Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.
Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.