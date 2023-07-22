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В Дании прошла акция с сожжением Корана

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Члены группы «Датские патриоты» провели акцию с сожжением Корана перед посольством Ирака в Копенгагене.
В Дании прошла акция с сожжением Корана
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию происходившего в соцсетях.

Отмечается, что сперва один из активистов поджёг священную книгу мусульман, а затем его сторонник истоптал флаг Ирака.

В акции принимали участие около пяти человек.

Ранее полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Президент России Владимир Путин заявил, что Коран — святыня для мусульман, неуважение к нему является преступлением и в рамках Конституции, и согласно УК России.

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