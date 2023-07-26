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Постпред при ООН Гатилов: заявление УВКПЧ об ударе по СИЗО в Еленовке вызывает недоумение

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Заявления главы УВКПЧ Фолькера Тюрка об ударе по СИЗО в Еленовке прошлым летом вызывают недоумение — его ведомство некомпетентно, заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Постпред при ООН Гатилов: заявление УВКПЧ об ударе по СИЗО в Еленовке вызывает недоумение
  • © AP Photo

«Вызывает недоумение заявление... Тюрка о том, что гибель более 50 человек в следственном изоляторе города Еленовка не была вызвана попаданием ракеты HIMARS», — сказал он РИА Новости.

По словам Гатилова, хочется поинтересоваться, откуда у Тюрка и его управления, не имеющих компетенций в данном вопросе, такая убеждённость.

Он подчеркнул, что для таких громких заявлений нужно провести комплекс экспертиз, но ничего подобного управление не сделало.

«Сожалеем, что верховный комиссар в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты в оценке событий», — заключил дипломат.

В конце июля ВСУ обстреляли изолятор с пленными украинскими военными с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ДНР, в результате удара погибли 53 человека.

Как отметили в Минобороны, целью обстрела была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен.

В январе Генсек ООН Антониу Гутерреш решил распустить миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.

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