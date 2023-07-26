Постпред при ООН Гатилов: заявление УВКПЧ об ударе по СИЗО в Еленовке вызывает недоумение
- © AP Photo
«Вызывает недоумение заявление... Тюрка о том, что гибель более 50 человек в следственном изоляторе города Еленовка не была вызвана попаданием ракеты HIMARS», — сказал он РИА Новости.
По словам Гатилова, хочется поинтересоваться, откуда у Тюрка и его управления, не имеющих компетенций в данном вопросе, такая убеждённость.
Он подчеркнул, что для таких громких заявлений нужно провести комплекс экспертиз, но ничего подобного управление не сделало.
«Сожалеем, что верховный комиссар в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты в оценке событий», — заключил дипломат.
В конце июля ВСУ обстреляли изолятор с пленными украинскими военными с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ДНР, в результате удара погибли 53 человека.
Как отметили в Минобороны, целью обстрела была попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы те не сдавались в плен.
В январе Генсек ООН Антониу Гутерреш решил распустить миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.