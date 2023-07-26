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В России заявили о готовности укреплять связи с Танзанией в военно-технической сфере

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Россия готова к укреплению связей с Танзанией в военно-технической сфере, заявил российский посол в Танзании Андрей Аветисян.
В России заявили о готовности укреплять связи с Танзанией в военно-технической сфере
  • РИА Новости

«Россия открыта для укрепления связей с Танзанией в этой области. Если Танзания сформулирует свои потребности, то, конечно, мы будем готовы откликнуться и рассмотреть предложения», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, в нынешнем году в российские военные академии и военные училища приняли более 100 танзанийцев, при этом в России готовы увеличивать квоты.

Посол России также анонсировал подписание соглашения о гражданском авиасообщении с Танзанией.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что участие африканских стран в форуме и саммите в Санкт-Петербурге указывает на их желание укреплять связи с Россией.

Помощник президента также заявил, что глава государства Владимир Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.

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