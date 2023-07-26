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Посол России анонсировал подписание соглашения о гражданском авиасообщении с Танзанией

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Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении в ходе саммита в Санкт-Петербурге, заявил российский посол в африканской стране Андрей Аветисян.
Посол России анонсировал подписание соглашения о гражданском авиасообщении с Танзанией
  • РИА Новости

«На саммите Россия — Африка ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о гражданском авиасообщении, которое необходимо для того, чтобы упорядочить воздушное сообщение между странами», — сказал он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл вместе с высокопоставленной делегацией в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.

Южноафриканский посол в России Мзувукиле Джефф Макетуку заявил, что ЮАР рассчитывает на успех саммита Россия — Африка.

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