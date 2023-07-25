Член ОП Данюк: африканские страны не хотят находиться под гнётом Запада

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление о необходимости борьбы с влиянием Запада на Африканском континенте.

Специалист отметил, что западные страны контролируют Африку через подконтрольные корпорации.

«Западное влияние не просто сильно. Они контролируют добычу ресурсов, они контролируют развитие инфраструктуры, они откровенно вмешиваются во внутриполитические дела африканских стран», — рассказал Данюк.

Он добавил, что африканские страны заинтересованы в других центрах силы, таких как Китай и Россия.

«Поэтому форум Россия — Африка и в целом наше стремление снова по-настоящему прийти в Африку вызвано взаимовыгодными интересами как для нас, так и для Африки. Потому что они не хотят находиться под гнётом Запада в таком неоколониальном формате», — заключил собеседник RT.

Ранее внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, заявила о необходимости побороть западное влияние на Африканском континенте.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.