Аналитик Ерёмина объяснила важность совместной работы стран Глобального Юга

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина объяснила в беседе с RT важность совместной работы стран Глобального Юга.

«У нас есть ситуация, когда мир в результате глобализационных процессов сформировался как взаимодействие государств по линии Север — Север. В основном торгово-экономические взаимодействия, военно-политические, культурные проходили именно в рамках евроатлантической солидарности. Всё, что выходило за пределы, считалось так называемым Глобальным Югом. Более того, в научном мире сложилась нелицеприятная терминология в адрес Глобального Юга», — пояснила она.

По словам аналитика, придётся сделать выбор: зависеть от Севера или взаимодействовать друг с другом.

«Если продолжаете играть по правилам условного Севера, то тогда вы не выходите из этой зависимости. Если вы меняете ориентир, сами друг другу помогаете, более того, вы ориентируетесь на страны, которые сами вышли из-под колониального гнёта, тогда есть шанс, что вы сможете решить проблемы внутренних конфликтов, укрепить государственность и решить вопросы террористических групп... Всё больше и больше таких заявлений будет раздаваться. Это как раз сигнал, что страны Африки начинают об этом дискутировать. Нужно усилить вектор сотрудничества по линии Юг — Юг», — заключила собеседница RT.

Ранее сын президента — основателя Танзании Мадарака Ньерере, управляющий директор компании Butiama Cultural Tourism Enterprise, основной деятельностью которой является популяризация исторического наследия Джулиуса Ньерере, заявил в беседе с RT, что, по его мнению, странам Глобального Юга нужно работать вместе, потому что иначе не преодолеть барьеры для развития, вводимые странами Севера.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.