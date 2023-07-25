Сын президента — основателя Танзании Мадарака Ньерере: странам Глобального Юга нужно работать вместе

Сын президента — основателя Танзании Мадарака Ньерере, управляющий директор компании Butiama Cultural Tourism Enterprise, основной деятельностью которой является популяризация исторического наследия Джулиуса Ньерере, заявил в беседе с RT, что, по его мнению, странам Глобального Юга нужно работать вместе, потому что иначе не преодолеть барьеры для развития, вводимые странами Севера.

«После того как мой отец ушёл в отставку в 1985 году, Движение неприсоединения поручило ему возглавить Южную комиссию, задачей которой было изучать экономики стран, за которыми впоследствии закрепилось обозначение страны [Глобального] Юга. И один из основных выводов доклада, представленного по завершении работы: странам [Глобального] Юга необходимо работать вместе. Потому что барьеры для развития, вводимые странами [Глобального] Севера, не преодолеть без крепкой базы стран, которые начинают формировать определённую экономическую силу в противовес странам [Глобального] Севера», — сказал он.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.