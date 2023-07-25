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Внучка Нельсона Манделы заявила о необходимости побороть западное влияние на Африканском континенте

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Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, заявила в эксклюзивном интервью RT о необходимости побороть западное влияние на Африканском континенте.
Внучка Нельсона Манделы заявила о необходимости побороть западное влияние на Африканском континенте
  • RT

«Кто позволил западным странам контролировать наши ресурсы? Мы сами!.. Если мы начнём верить в себя, в независимость нашего континента, в способность избавиться от контроля западных держав — тогда мы начнём побеждать», — заявила она.

Ранее Ндилека Мандела рассказала RT о наследии своего деда Нельсона Манделы.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

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