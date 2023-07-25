Внучка Нельсона Манделы рассказала о его наследии и борьбе за социальную справедливость

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, рассказала в эксклюзивном интервью RT о его наследии.

«Для меня это смирение. В памяти о моём дедушке это очень выделяется — умение относиться к людям как к людям. Статус человека для него никогда роли не играл. С королевой или с главой государства он вёл себя так же, как с крестьянином, кухаркой или рабочим, потому что для него люди были прежде всего людьми, а не носителями того или иного статуса. Так что для меня как его внучки важно его умение любить людей. Вы упоминали, что он добивался социальной справедливости. Он был общественным активистом до мозга костей — и, думаю, в политику пришёл именно через эту общественную деятельность. Если почитать его историю, если послушать его, то его стремление к политике родилось из того, что он, когда рос, с отчаянием смотрел на страдания своего народа», — сказала она.

Нельсон Мандела — борец за гражданские права, противник режима апартеида и президент ЮАР. Он внёс огромный вклад в борьбу с расовой дискриминацией и угнетением темнокожего населения Южной Африки. Несмотря на многолетнее тюремное заключение, он не отказался от своих идеалов и продолжил бороться с несправедливостью и расистскими предрассудками. После выхода на свободу Нельсон Мандела получил Нобелевскую премию мира и стал первым в истории Южной Африки темнокожим главой государства.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.