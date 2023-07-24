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В ООН рассказали о контактах с Россией и Украиной по вопросам экспорта продовольствия

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Сотрудники ООН продолжают контактировать с Россией и Украиной по вопросам экспорта продовольствия и удобрений. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.
В ООН рассказали о контактах с Россией и Украиной по вопросам экспорта продовольствия
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«Мы продолжаем наши контакты на различных уровнях, чтобы сделать всё, что в наших силах, чтобы посмотреть, может ли Россия продолжить оказывать поддержку экспорту с Украины и из РФ», — приводит РИА Новости его слова.

Хак добавил, что этими вопросами занимаются заместитель Генсека ООН Мартин Гриффитс и глава ЮНКТАД Ребекка Гринспан.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай выразил надежду, что стороны найдут сбалансированное решение по скорейшему восстановлению сельхозэкспорта из России и с Украины.

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