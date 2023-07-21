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В Китае выразили надежду на скорейшее восстановление сельхозэкспорта из России и с Украины

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Китай выразил надежду, что стороны найдут сбалансированное решение по скорейшему восстановлению сельхозэкспорта из России и с Украины. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.
В Китае выразили надежду на скорейшее восстановление сельхозэкспорта из России и с Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Timothy Hearsum

Он напомнил, что Россия говорила о возможности возобновления зерновой сделки, если будут достигнуты результаты по устранению препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.

«Китай надеется, что заинтересованные стороны будут действовать в интересах глобальной продовольственной безопасности... стремясь выйти на компромиссное решение», — приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил об отсутствии в настоящий момент каких-либо переговоров по альтернативе зерновой сделке.

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