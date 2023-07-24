Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 24—25 июля посетит ЮАР для участия во встрече с коллегами по БРИКС, курирующими вопросы безопасности.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«В Йоханнесбурге Николай Патрушев примет участие в XIII ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС», — говорится в сообщении.

Кроме того, секретарь Совбеза России примет участие в отдельном расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС». По данным агентства, он пройдёт на уровне секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что власти ЮАР не пригласили французского лидера Эммануэля Макрона на саммит БРИКС, несмотря на его просьбу.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя решение российского лидера Владимира Путина об участии в саммите БРИКС дистанционно, заявил, что это не является сигналом об уменьшении внимания к объединению.