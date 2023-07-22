Рябков: дистанционное участие Путина в саммите не сигнализирует об уменьшении роли БРИКС
- РИА Новости
«Участие в видеоформате — это полноценный диалог с коллегами, которые будут находиться в Йоханнесбурге, это работа, которая никоим образом не предполагает каких-то с нашей стороны сигналов об уменьшении внимания, уделяемого БРИКС», — заявил Рябков.
Он подчеркнул, что российские власти «полностью сфокусированы» на формате БРИКС.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видео-конференц-связи.