Французского лидера Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику.

Об этом информирует портал News24.

Отмечается, что было разослано 70 приглашений лидерам Глобального Юга.

При этом такие государства, как Соединённые Штаты, Великобритания и Франция, не были приглашены, сказано в материале.

Так, Макрон, несмотря на просьбу о приглашении, его не получил.

22 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона считает Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС в ЮАР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны ЕС пытались рассорить Латинскую Америку с Россией на саммите 27 стран — членов ЕС и 33 государств регионального блока Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Брюсселе.