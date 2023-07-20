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Захарова: страны ЕС пытались поссорить Латинскую Америку с Россией на саммите в Брюсселе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза (ЕС) пытались рассорить Латинскую Америку с Россией на саммите 27 стран — членов ЕС и 33 государств регионального блока Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Брюсселе.

«Цель (саммита. — RT) только одна — рассорить, создать трудности в общении России и Латинской Америки, дополнительно показать свой диктат, свои возможности в применении силовых методов», — уточнила она в ходе брифинга, посвящённому актуальным вопросам внешней политики.

Захарова подчеркнула, что латиноамериканцы и россияне связаны давними традициями дружбы, близости культур и сотрудничеством.

Она также обратилась к заявлению МИД Никарагуа, согласно которому, это государство не одобрило подписание итоговой декларации саммита и предъявило обвинения ЕС в нарушении демократических процедур.

Ранее Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июля примет участие во внеочередной встрече глав МИД БРИКС по видеосвязи.

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