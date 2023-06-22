В МИД России заявили, что Макрон неуместен в качестве гостя на саммите БРИКС

Российская сторона считает президента Франции Эммануэля Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС в ЮАР.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что «лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику... неуместен в качестве гостя на БРИКС».

«Мы не скрываем данный наш подход, сказали о нём коллегам из ЮАР», — цитирует Рябкова Интерфакс.

Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Макрон может рассмотреть возможность участия в работе саммита БРИКС, если подобное приглашение поступит.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопросы подготовки к саммиту БРИКС были на повестке встречи президентов России и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамапосы, обсуждение продолжается.