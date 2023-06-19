МИД Франции заявил о возможном участии Макрона в саммите БРИКС при поступлении приглашения
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Как сообщает ТАСС, об этом она сказала по итогам переговоров в южноафриканской столице с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
«Мы говорим в гипотетическом плане о возможном приглашении Макрона на саммит БРИКС. Во всяком случае, решение за БРИКС», — отметила министр.
Вместе с этим она подчеркнула, что вопрос приглашения того или иного лидера страны, не входящей в БРИКС, рассматривается и принимается председателем объединения.
Ранее СМИ сообщали, что Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамапосу о возможности принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге.