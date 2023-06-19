МИД Франции заявил о возможном участии Макрона в саммите БРИКС при поступлении приглашения

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французский президент Эммануэль Макрон может рассмотреть возможность участия в работе саммита БРИКС, если подобное приглашение поступит.

Как сообщает ТАСС, об этом она сказала по итогам переговоров в южноафриканской столице с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Мы говорим в гипотетическом плане о возможном приглашении Макрона на саммит БРИКС. Во всяком случае, решение за БРИКС», — отметила министр.

Вместе с этим она подчеркнула, что вопрос приглашения того или иного лидера страны, не входящей в БРИКС, рассматривается и принимается председателем объединения.

Ранее СМИ сообщали, что Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамапосу о возможности принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге.