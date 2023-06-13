Opinion: Макрон попросил президента ЮАР дать ему возможность участвовать в саммите БРИКС
- РИА Новости
Об этом пишет l'Opinion со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
«По имеющейся у нас информации, глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу... о возможности приехать», — говорится в статье.
Как отмечают авторы, Макрон стремится «стать ближе к новым державам».
7 июня президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудили ход подготовки ко второму саммиту Россия — Африка в Санкт-Петербурге и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.