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Opinion: Макрон попросил президента ЮАР дать ему возможность участвовать в саммите БРИКС

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Президент Франции Эммануэль Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамапосу о возможности принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге.
Opinion: Макрон попросил президента ЮАР дать ему возможность участвовать в саммите БРИКС
  • РИА Новости

Об этом пишет l'Opinion со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«По имеющейся у нас информации, глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу... о возможности приехать», — говорится в статье.

Как отмечают авторы, Макрон стремится «стать ближе к новым державам».

7 июня президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамапоса обсудили ход подготовки ко второму саммиту Россия — Африка в Санкт-Петербурге и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.

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