Немецкий политик Гердт: США и Британия делают из Киева плацдарм для самоуничтожения славян
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По его мнению, элита США и Великобритании выбрала Украину в качестве «плацдарма для тотального самоуничтожения славян», спровоцировав конфликт на Украине.
Гердт подчеркнул, что в случае смены власти в Соединённых Штатах конфликт может быть остановлен в течение одного дня.
20 июля посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что у США нет смелости признать, что планы нанести России поражение терпят фиаско.
По его словам, Соединённые Штаты и НАТО провоцируют Россию в различных регионах мира.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву.