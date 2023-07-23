Бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт выразил мнение, что американская и британская элиты выбрали Украину в качестве плацдарма для самоуничтожения славян. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, элита США и Великобритании выбрала Украину в качестве «плацдарма для тотального самоуничтожения славян», спровоцировав конфликт на Украине.

Гердт подчеркнул, что в случае смены власти в Соединённых Штатах конфликт может быть остановлен в течение одного дня.

20 июля посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что у США нет смелости признать, что планы нанести России поражение терпят фиаско.

По его словам, Соединённые Штаты и НАТО провоцируют Россию в различных регионах мира.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты готовы идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву.