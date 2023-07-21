Российский посол Антонов заявил, что США и НАТО провоцируют Россию в разных регионах мира

Соединённые Штаты и НАТО провоцируют Россию в различных регионах мира. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«У меня такое ощущение, что США и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Антонов подчеркнул, что западные страны постоянно проверяют Россию, как она отнесётся к той или иной провокации.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший назвал членство Украины в НАТО ненужной провокацией и дорогой к открытой войне с Россией.