Узнать больше

Кеннеди-младший: членство Украины в НАТО является провокацией и дорогой к войне с Россией

Короткая ссылка
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО ненужной провокацией и дорогой к открытой войне с Россией.

Об этом информирует РИА Новости.

«Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО», — заявили в офисе кандидата.

Кроме того, по мнению Кеннеди, на сегодняшний день необходимо работать над деэскалацией конфликта.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию.

Также он отметил, что нынешний американский лидер Джо Байден свёл политический диалог с Россией к угрозам и оскорблениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить