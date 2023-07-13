Кеннеди-младший: членство Украины в НАТО является провокацией и дорогой к войне с Россией

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО ненужной провокацией и дорогой к открытой войне с Россией.

Об этом информирует РИА Новости.

«Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО», — заявили в офисе кандидата.

Кроме того, по мнению Кеннеди, на сегодняшний день необходимо работать над деэскалацией конфликта.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию.

Также он отметил, что нынешний американский лидер Джо Байден свёл политический диалог с Россией к угрозам и оскорблениям.