Кеннеди-младший: членство Украины в НАТО является провокацией и дорогой к войне с Россией
Об этом информирует РИА Новости.
«Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО», — заявили в офисе кандидата.
Кроме того, по мнению Кеннеди, на сегодняшний день необходимо работать над деэскалацией конфликта.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию.
Также он отметил, что нынешний американский лидер Джо Байден свёл политический диалог с Россией к угрозам и оскорблениям.