Япония ужесточает контроль за экспортом товаров для производства полупроводников
Об этом информирует Kyodo.
По данным агентства, в список внесены товары для термической обработки, литографии, травления, напыления и другие.
«Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны Китая», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что Япония не называла Китай основной целью своих экспортных ограничений.
В конце прошлого года сообщалось, что Япония и Нидерланды поддержат США в сокращении поставок чипов Китаю.
Также сообщалось, что страны G7 намерены укреплять цепочки поставок чипов и аккумуляторов.