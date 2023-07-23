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Япония ужесточает контроль за экспортом товаров для производства полупроводников

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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело дополнительные ограничения экспорта оборудования, используемого для производства полупроводников и микросхем.

Об этом информирует Kyodo.

По данным агентства, в список внесены товары для термической обработки, литографии, травления, напыления и другие.

«Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны Китая», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что Япония не называла Китай основной целью своих экспортных ограничений.

В конце прошлого года сообщалось, что Япония и Нидерланды поддержат США в сокращении поставок чипов Китаю.

Также сообщалось, что страны G7 намерены укреплять цепочки поставок чипов и аккумуляторов.

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