Bloomberg: Япония и Нидерланды поддержат США в сокращении поставок чипов Китаю

Япония и Нидерланды планируют присоединиться к усилиям Вашингтона по сокращению экспорта чипов в Китай.

Об этом сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что Япония и Нидерланды в принципе согласились присоединиться к США в ужесточении контроля над экспортом передового оборудования для производства микросхем в Китай.

«Это может нанести серьёзный удар по технологическим амбициям Пекина», — говорится в сообщении агенства.

Отмечается, что альянс трёх стран будет означать почти полную блокаду способности Китая покупать оборудование, необходимое для производства передовых чипов.

По сообщениям агенства, обе страны, вероятно, объявят в ближайшие недели о решении принять радикальные меры, введённые США в октябре этого года.

Ранее Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы.