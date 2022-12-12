Китай подал иск в ВТО из-за введения США мер экспортного контроля на чипы и другую продукцию в отношении Китая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское Министерство коммерции.

«Подача Китаем иска в ВТО призвана решить проблему китайской стороны при помощи правовых методов и является необходимым способом защиты законных прав и интересов Пекина», — говорится в заявлении министерства.

По информации Минторга США, Вашингтон ограничил 28 китайским компаниям поставки продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников.

В начале сентября The New York Times сообщила, что США ввели ограничения на продажу отдельных высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай.