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NYT: США ввели ограничения на продажу ряда компьютерных чипов в Россию и Китай

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В США ввели ограничения на продажу отдельных высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай.
NYT: США ввели ограничения на продажу ряда компьютерных чипов в Россию и Китай
  • Gettyimages.ru

«Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices», — говорится в сообщении The New York Times.

По данным издания, последние десятилетия эти технологии применялись в самых мощных суперкомпьютерах, которые использовали учёные и интернет-компании. Теперь власти США требуют экспортных лицензий для продажи таких товаров, так как они «могут быть использованы или перенаправлены для военных целей» в Китай или Россию.

«Ограничения являются частью холодной войны между Китаем и Соединёнными Штатами за первенство в передовых технологиях», — утверждается в материале.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня запретили поставки России и Белоруссии высокотехнологичных товаров, в частности некоторых видов чипов и микропроцессоров.

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