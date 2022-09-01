NYT: США ввели ограничения на продажу ряда компьютерных чипов в Россию и Китай

В США ввели ограничения на продажу отдельных высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай.

«Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices», — говорится в сообщении The New York Times.

По данным издания, последние десятилетия эти технологии применялись в самых мощных суперкомпьютерах, которые использовали учёные и интернет-компании. Теперь власти США требуют экспортных лицензий для продажи таких товаров, так как они «могут быть использованы или перенаправлены для военных целей» в Китай или Россию.

«Ограничения являются частью холодной войны между Китаем и Соединёнными Штатами за первенство в передовых технологиях», — утверждается в материале.

Ранее сообщалось, что власти Тайваня запретили поставки России и Белоруссии высокотехнологичных товаров, в частности некоторых видов чипов и микропроцессоров.