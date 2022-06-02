DigiTimes Asia: Тайвань запретил поставки России и Белоруссии чипов и микросхем
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Как пишет издание DigiTimes Asia со ссылкой на решение Минэкономики Тайваня, запрет касается чипов с тактовой частотой свыше 25 мегагерц, микросхем более чем с 144 контактами.
Кроме того, ограничения затронули некоторое литографическое оборудование и сканирующие электронные микроскопы, которые предназначены для автоматического контроля рисунков полупроводниковых приборов.
Ранее РБК писал, что компания МЦСТ — разработчик процессоров «Эльбрус» — планирует перенести их производство из Тайваня в Россию. Ведутся переговоры о возможности переноса производства на российскую фабрику «Микрон».