РБК: разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести их производство из Тайваня в Россию

Компания МЦСТ — разработчик процессоров «Эльбрус» — планирует перенести их производство из Тайваня в Россию. Ведутся переговоры о возможности переноса производства на российскую фабрику «Микрон».

Как пишет РБК, эту информацию подтвердил замгендиректора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин. При этом в компании «Микрон» не предоставили комментарий изданию.

В материале говорится, что процессоры «Эльбрус» производились на тайваньской TSMC. После начала спецоперации на Украине тайванская компания прекратила сотрудничество с российскими компаниями на фоне санкций, введённых западными странами.

Как рассказал Трушкин, в связи с закрытием из-за санкций доступа МЦСТ к зарубежным фабрикам компания изучает возможность перехода на российские мощности.

«Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков», — сказал он.

Ранее генеральный директор компании «Промобит» Максим Копосов рассказал о складском запасе российских процессоров.