Глава «Промобита» Копосов рассказал о складском запасе российских процессоров

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Генеральный директор компании «Промобит» Максим Копосов рассказал о складском запасе российских процессоров.
Глава «Промобита» Копосов рассказал о складском запасе российских процессоров
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Байкал», «Эльбрус» и другие российские высокопроизводительные процессоры сейчас производятся только на тайваньской фабрике TSMC. В настоящее время производство российских процессоров на этой фабрике затруднено», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт выразил надежду, что в будущем поставки возобновятся.

«Пока же мы ориентируемся на имеющийся в России складской запас, который сейчас измеряется в десятках тысяч процессоров, не меньше», — сообщил Копосов.

Как добавил эксперт, в качестве альтернативы рассматривается возможность использования процессоров, производимых в КНР другими компаниями.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT допустил рост цен на смартфоны, планшеты и ноутбуки.

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