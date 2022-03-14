Глава «Промобита» Копосов рассказал о складском запасе российских процессоров

Генеральный директор компании «Промобит» Максим Копосов рассказал о складском запасе российских процессоров.

«Байкал», «Эльбрус» и другие российские высокопроизводительные процессоры сейчас производятся только на тайваньской фабрике TSMC. В настоящее время производство российских процессоров на этой фабрике затруднено», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт выразил надежду, что в будущем поставки возобновятся.

«Пока же мы ориентируемся на имеющийся в России складской запас, который сейчас измеряется в десятках тысяч процессоров, не меньше», — сообщил Копосов.

Как добавил эксперт, в качестве альтернативы рассматривается возможность использования процессоров, производимых в КНР другими компаниями.

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