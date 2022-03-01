Аналитик Муртазин прогнозирует рост цен на электронику

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Ангелина Шурпина
Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT допустил рост цен на смартфоны, планшеты и ноутбуки.
Аналитик Муртазин прогнозирует рост цен на электронику
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По его мнению, в ближайшее время цены на данную группу товаров могут подняться на 10—15%.

Также, как объяснил специалист, могут возникнуть проблемы с поставками.

«Если люди хотят или им нужен компьютер, смартфон и прочее, лучше их купить сейчас», — отметил Муртазин.

Замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал в беседе с RT о рисках при покупке подержанного телефона в магазине или с рук.

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