Аналитик Муртазин прогнозирует рост цен на электронику
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По его мнению, в ближайшее время цены на данную группу товаров могут подняться на 10—15%.
Также, как объяснил специалист, могут возникнуть проблемы с поставками.
«Если люди хотят или им нужен компьютер, смартфон и прочее, лучше их купить сейчас», — отметил Муртазин.
Замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал в беседе с RT о рисках при покупке подержанного телефона в магазине или с рук.