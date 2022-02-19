Аналитик Пермяков перечислил риски при покупке подержанного телефона

Замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал в беседе с RT о рисках при покупке подержанного телефона в магазине или с рук.

«Есть риск купить сломанный или утопленный смартфон… Другой вариант — можно купить украденный телефон. Для защиты от такой ситуации лучше приобретать телефон с коробкой и чеком, а с продавца взять расписку с указанием суммы и отсутствия у него претензий к покупателю», — рассказал эксперт.

Кроме того, он уточнил, что есть риск купить телефон с установленным на него шпионским программным обеспечением. К этому же классу проблем можно отнести телефоны, залоченные под определённого оператора, а также взломанные гаджеты, которые могли быть потеряны или украдены.

«В этом случае поможет только полный сброс телефона к заводским настройкам и обновление операционной системы до последней версии, но новый хозяин здесь рискует получить неработоспособное устройство», — подчеркнул эксперт.

Пермяков также добавил, что перед покупкой подержанного гаджета нужно внимательно проверять устройство на работоспособность. Кроме того, не будет лишним воспользоваться помощью человека, который знаком с приобретаемой моделью, или заранее изучить советы по проверке перед покупкой.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о способах защиты денег в случае потери или кражи мобильного телефона.