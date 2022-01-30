Юрист Соловьёв рассказал о необходимых действиях при утере мобильного телефона

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о способах защиты денег в случае потери или кражи мобильного телефона.
Юрист Соловьёв рассказал о необходимых действиях при утере мобильного телефона
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По его словам, если телефон кнопочный, то особых причин для беспокойства нет, кроме того случая, если в телефонной книге забиты ПИН-коды от банковских карт.

«В таком случае необходимо не откладывая нанести визит в банк и сменить свои ПИН-коды или обратиться с заявлением о перевыпуске банковских карт», — советует эксперт.

Он уточнил, что если потерялся смартфон, где есть мобильное банковское приложение, то появляется прямая угроза утраты денег со счетов.

«Необходимо немедленно с ближайшего телефона позвонить в свой банк, сообщить оператору о проблеме и попросить заблокировать доступ в онлайн-банкинг», — объясняет Соловьёв.

Он также рассказал о профилактических действиях, которые помогут минимизировать риски.

Так, по его мнению, нужно держать включённой функцию поиска телефона по GPS и настроить блокировку экрана с цифровым паролем.

Юрист напомнил и о необходимости отключить функцию всплывающих уведомлений.

«И самое главное: если в вашем телефоне установлен мобильный банк, то относитесь к нему как к своему кошельку — не разбрасывайте где попало и не оставляйте на видном месте», — заключил собеседник RT.

Ранее старший юрисконсульт компании «Мой семейный юрист» Дмитрий Смаковский напомнил о важности хранения ряда документов в бумажном виде.

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