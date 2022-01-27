Юрист Смаковский напомнил о важности хранения ряда документов в бумажном виде

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Старший юрисконсульт компании «Мой семейный юрист» Дмитрий Смаковский рассказал, что большую часть своих документов россияне могут использовать в электронном виде. Однако некоторые из них стоит хранить в оригинале.
Юрист Смаковский напомнил о важности хранения ряда документов в бумажном виде
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«Может пригодиться, например, свидетельство о рождении человека. Оно бывает необходимо при вступлении в наследство. При оформлении наследственного дела нотариус всегда требует данный документ именно в бумажном виде», — сказал Смаковский в беседе с радио Sputnik.

По его словам, в том же виде следует хранить трудовую книжку и свидетельство о браке.

Паспорт гражданина России желательно и вовсе всегда иметь при себе, отметил юрист.

Как ранее сообщал телеканал «360», жители Московской области смогут оформить загранпаспорта нового образца в специальных кабинах, установленных в 43 МФЦ.

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