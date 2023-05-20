Страны G7 намерены укреплять цепочки поставок чипов и аккумуляторов

Страны G7 будут принимать меры для обеспечения устойчивости цепочек поставок критически важных для экономики товаров, в том числе полупроводников и аккумуляторов.

«Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок с помощью партнёрских отношений по всему миру, в особенности критически важных товаров, таких как критические минералы, полупроводники и аккумуляторы», — цитирует ТАСС заявление стран «семёрки», принятое на саммите в Хиросиме.

Также страны G7 намереваются провести стресс-тесты на основе соответствующих предполагаемых сценариев.

Ранее главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.