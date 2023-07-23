NYP: жителю Техаса ампутировали конечности из-за вызванного укусом блохи сыпного тифа
Об этом пишет издание New York Post.
«В прошлом месяце Майкл Кольхоф был доставлен в отделение неотложной помощи Сан-Антонио после потери чувствительности пальцев ног», — говорится в статье.
По данным газеты, в скором времени у него произошёл септический шок, а органы начали отказывать.
Отмечается, что мужчина несколько раз был при смерти, однако после интенсивной терапии его состояние стабилизировалось.
«На руках и ногах Кольхофа развилась сухая гангрена в результате лечения вазопрессорами — одним из многих лекарств, которые спасли ему жизнь», — говорится в публикации.
В издании сообщили, что гангрена не поддавалась лечению, и врачам пришлось ампутировать Кольхофу обе руки до предплечья, а также часть стопы.
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