Герпетолог Черлин посоветовал соблюдать дистанцию в 1,5 м при встрече с гадюкой

Профессор кафедры зоологии и физиологии Дагестанского государственного университета, доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин объяснил, почему в регионах России стало так много гадюк, и рассказал, как защититься от нападения змеи.

У многих видов животных в природе случаются всплески численности, на это может влиять множество факторов — к примеру, аномальная жара, которая стояла в некоторых регионах страны этим летом, объяснил профессор в беседе с «Аргументами и Фактами».

При встрече с гадюкой главное правило — не трогать её, предостерёг Черлин.

Змея нападёт на человека только в том случае, если почувствует для себя угрозу, поэтому не стоит пытаться схватить её или потрогать палкой. Скорее всего, змея или уползёт, или свернётся в кольцо. Иногда рептилия может пытаться отпугнуть противника, делая короткие броски головой вперёд на 10—15 см.

Специалист посоветовал во избежание укуса соблюдать дистанцию со змеёй в 1,5 м, а также ходить в лес только в закрытой обуви: ни ботинки, ни сапоги змея прокусить не сможет, заверил он.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что после укуса пчелы следует удалить жало и приложить к пострадавшему месту холод.