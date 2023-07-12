Узнать больше

Герпетолог Черлин посоветовал соблюдать дистанцию в 1,5 м при встрече с гадюкой

Короткая ссылка
Профессор кафедры зоологии и физиологии Дагестанского государственного университета, доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин объяснил, почему в регионах России стало так много гадюк, и рассказал, как защититься от нападения змеи.
Герпетолог Черлин посоветовал соблюдать дистанцию в 1,5 м при встрече с гадюкой
  • Gettyimages.ru
  • © SzymonBartosz

У многих видов животных в природе случаются всплески численности, на это может влиять множество факторов — к примеру, аномальная жара, которая стояла в некоторых регионах страны этим летом, объяснил профессор в беседе с «Аргументами и Фактами».

При встрече с гадюкой главное правило — не трогать её, предостерёг Черлин.

Змея нападёт на человека только в том случае, если почувствует для себя угрозу, поэтому не стоит пытаться схватить её или потрогать палкой. Скорее всего, змея или уползёт, или свернётся в кольцо. Иногда рептилия может пытаться отпугнуть противника, делая короткие броски головой вперёд на 10—15 см.

Специалист посоветовал во избежание укуса соблюдать дистанцию со змеёй в 1,5 м, а также ходить в лес только в закрытой обуви: ни ботинки, ни сапоги змея прокусить не сможет, заверил он.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что после укуса пчелы следует удалить жало и приложить к пострадавшему месту холод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить