Узнать больше

Токсиколог Кутушов предупредил о риске тяжёлого отравления в случае атаки ребёнка медузой

Короткая ссылка
Врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов рассказал, что делать, если ребёнка во время отдыха на море ужалила медуза.
Токсиколог Кутушов предупредил о риске тяжёлого отравления в случае атаки ребёнка медузой
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт перечислил признаки укуса медузы: сыпь на руках или ногах с обеих сторон, жжение, боль, сильный кожный зуд в море или сразу после выхода из воды.

«В одних случаях он может быть просто как небольшой ожог, в других — способен вызывать тяжелейшее отравление. Будьте бдительны, обращайтесь к врачу, особенно если ожог обширный», — посоветовал Кутушов.

Признаки интоксикации — тошнота, рвота, онемение, мышечные спазмы. По словам специалиста, ожог медузы нельзя трогать, расчёсывать. Место укуса нужно промыть чистой водой, можно приложить лёд, а затем обратиться к врачу.

Ранее семейный психолог Елена Гусева в беседе с РИАМО рассказала, как родителям организовать отдых ребёнка в летние месяцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить