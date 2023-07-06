Токсиколог Кутушов предупредил о риске тяжёлого отравления в случае атаки ребёнка медузой

Врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов рассказал, что делать, если ребёнка во время отдыха на море ужалила медуза.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт перечислил признаки укуса медузы: сыпь на руках или ногах с обеих сторон, жжение, боль, сильный кожный зуд в море или сразу после выхода из воды.

«В одних случаях он может быть просто как небольшой ожог, в других — способен вызывать тяжелейшее отравление. Будьте бдительны, обращайтесь к врачу, особенно если ожог обширный», — посоветовал Кутушов.

Признаки интоксикации — тошнота, рвота, онемение, мышечные спазмы. По словам специалиста, ожог медузы нельзя трогать, расчёсывать. Место укуса нужно промыть чистой водой, можно приложить лёд, а затем обратиться к врачу.

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