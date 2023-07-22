Посольство России в США: слова о избирательном применении кассетных боеприпасов ничтожны
- РИА Новости
«Американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства «избирательно и ответственно». Ничтожность этих слов очевидна всем», — цитирует дипмиссию ТАСС.
В посольстве заявили, что ответственность за применение ВСУ кассетных боеприпасов лежит на США.
В Министерстве обороны России ранее уточнили, что журналист Ростислав Журавлёв погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.