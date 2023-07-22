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Посольство России: ответственность за применение ВСУ кассетных боеприпасов лежит на США

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RT
Ответственность за применение Киевом кассетных боеприпасов лежит на США. Такое заявление сделали в посольстве России в Вашингтоне.
Посольство России: ответственность за применение ВСУ кассетных боеприпасов лежит на США
  • РИА Новости

«Украинские радикалы применяют эти снаряды по городам и посёлкам нашей страны, разрушая дома мирных жителей. Такое оружие Киев получает от Соединённых Штатов», — говорится в комментарии.

В посольстве отметили, что на совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан.

В Министерстве обороны России ранее уточнили, что журналист Ростислав Журавлёв погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора РИА Новости.

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