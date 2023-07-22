Узнать больше

Косачев заявил о давлении Запада на страны Африки из-за роста их влияния в мире

Короткая ссылка
Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил о давлении Запада на страны Африки из-за роста их влияния в мире.
Косачев заявил о давлении Запада на страны Африки из-за роста их влияния в мире
  • РИА Новости

Он также отметил, что для многих гостей саммита Россия — Африка приезд в Санкт-Петербург в конце июля является заявлением о своей твёрдой позиции.

«Саммит пройдёт в совершенно другой мировой обстановке по сравнению с Сочи-2019, и поэтому всё, что будет говориться и приниматься на нём, неизбежно привлечёт особое внимание мира», — сказал политик РИА Новости.

Косачёв подчеркнул, что Запад резко активизировался на африканском направлении, включая «кнуты и пряники», чтобы максимально расстроить связи африканских государств с Россией.

«Объективно выросло давление на африканские страны, но это связано и с явным ростом их влияния в мировых делах», — отметил он.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия сделает всё, чтобы Африка не ощутила последствий прекращения зерновой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить