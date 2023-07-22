Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил о давлении Запада на страны Африки из-за роста их влияния в мире.

Он также отметил, что для многих гостей саммита Россия — Африка приезд в Санкт-Петербург в конце июля является заявлением о своей твёрдой позиции.

«Саммит пройдёт в совершенно другой мировой обстановке по сравнению с Сочи-2019, и поэтому всё, что будет говориться и приниматься на нём, неизбежно привлечёт особое внимание мира», — сказал политик РИА Новости.

Косачёв подчеркнул, что Запад резко активизировался на африканском направлении, включая «кнуты и пряники», чтобы максимально расстроить связи африканских государств с Россией.

«Объективно выросло давление на африканские страны, но это связано и с явным ростом их влияния в мировых делах», — отметил он.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия сделает всё, чтобы Африка не ощутила последствий прекращения зерновой сделки.