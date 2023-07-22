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Венесуэльский депутат Лобо: остановка зерновой сделки была ответом на воинственность НАТО

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Экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо заявил, что выход Москвы из зерновой сделки является результатом воинственной позиции НАТО в отношении России.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это является одним из следствий того беспорядка, который НАТО творит с российским народом», — сказал Лобо.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные корпорации стали главными выгодоприобретателями зерновой сделки.

Также, по его словам, ВСУ под прикрытием зерновой сделки накопили значительные мощности в портах.

Кроме того, Полянский заявил, что Москва вернётся в зерновую сделку при выполнении семи условий.

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