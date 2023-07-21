Российские аграрии из-за действий Запада по итогам 2022 года потеряли $1,2 млрд

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что потери аграриев России из-за действий Запада по итогам 2022 года составили $1,2 млрд, производителей удобрений — $1,6 млрд.

Об этом сообщает ТАСС.

«Из-за падения стоимости нашего зерна на мировых рынках на 30—40% потери российских аграриев составили $1,2 млрд», — сказал он.

Он отметил, что из-за ситуации с морским фрахтом и стоимостью международных расчётов рентабельность поставок упала в два раза, цены же на импортное оборудование и запчасти для российских сельхозпроизводителей выросли на 40%, издержки при финансовых транзакциях — на 10%.

«Не меньшие проблемы и у наших производителей удобрений, чьи потери насчитывают порядка $1,6 млрд», — добавил он.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что в России собрано уже более 21 млн зерна.