Полковник Макгрегор: Запад планирует захватить Россию для эксплуатации её богатств
Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.
Макгрегор отметил, что западные элиты намерены реализовать в России «план по уничтожению идентичности народов». По его словам, он уже давно запущен в Евросоюзе.
«Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — сказал полковник.
Ранее Макгрегор заявил, что создание новой валюты пошатнёт финансовую гегемонию США.
Также, по его словам, Украине уже ничто не поможет победить.