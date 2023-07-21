Полковник Макгрегор: Запад планирует захватить Россию для эксплуатации её богатств

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть её природными ресурсами.

Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.

Макгрегор отметил, что западные элиты намерены реализовать в России «план по уничтожению идентичности народов». По его словам, он уже давно запущен в Евросоюзе.

«Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — сказал полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что создание новой валюты пошатнёт финансовую гегемонию США.

Также, по его словам, Украине уже ничто не поможет победить.