Узнать больше

Полковник Макгрегор: Запад планирует захватить Россию для эксплуатации её богатств

Короткая ссылка
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад пытается как можно больше ослабить Россию, чтобы завладеть её природными ресурсами.

Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.

Макгрегор отметил, что западные элиты намерены реализовать в России «план по уничтожению идентичности народов». По его словам, он уже давно запущен в Евросоюзе.

«Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы», — сказал полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что создание новой валюты пошатнёт финансовую гегемонию США.

Также, по его словам, Украине уже ничто не поможет победить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить