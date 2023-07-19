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Экс-советник Пентагона Макгрегор: создание новой валюты пошатнёт финансовую гегемонию США

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу London Real, что решение России, Китая и Индии о создании новой валюты пошатнёт американскую финансовую гегемонию.

По его словам, уже более 40 стран выразили желание использовать новую валюту.

«Наступает новая эра», — сказал Макгрегор.

При этом экс-советник отметил, что данные действия похожи на «бунт» против американской финансовой системы.

Ранее Москва выступила за запуск консультаций по вопросам использования нацвалют во взаимных расчётах со странами АСЕАН.

Также сообщалось, что глава МИД Бразилии Мауру Виейра заявил о заинтересованности Бразилиа в торговле в национальных валютах.

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