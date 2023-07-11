Лавров: Россия призывает к запуску консультаций со странами АСЕАН по нацвалютам
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Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».
«Интересам практической кооперации между Россией и государствами АСЕАН, включая Индонезию, отвечал бы запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчётах», — цитирует его ТАСС.
Лавров добавил, что в России «готовы к предметной работе» на данном направлении.
В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.