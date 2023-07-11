Узнать больше

Лавров: Россия призывает к запуску консультаций со странами АСЕАН по нацвалютам

Короткая ссылка
Москва выступает за запуск консультаций по вопросам использования нацвалют во взаимных расчётах со странами АСЕАН, включая Индонезию.
Лавров: Россия призывает к запуску консультаций со странами АСЕАН по нацвалютам
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».

«Интересам практической кооперации между Россией и государствами АСЕАН, включая Индонезию, отвечал бы запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчётах», — цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что в России «готовы к предметной работе» на данном направлении.

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить