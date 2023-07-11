Лавров: Россия призывает к запуску консультаций со странами АСЕАН по нацвалютам

Москва выступает за запуск консультаций по вопросам использования нацвалют во взаимных расчётах со странами АСЕАН, включая Индонезию.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Компас».

«Интересам практической кооперации между Россией и государствами АСЕАН, включая Индонезию, отвечал бы запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчётах», — цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что в России «готовы к предметной работе» на данном направлении.

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.