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Патрушев: Россия намерена развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.
Патрушев: Россия намерена развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Как он отметил на консультациях высоких представителей России и государств — членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, в нынешнем году стратегическому партнёрству российской стороны и объединения исполняется пять лет. При этом эти отношения в общей сложности развиваются уже более 30 лет.

«Настроены на активизацию диалога с «десяткой» по всем направлениям, в том числе в области безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов заявил, что сотрудничество России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в сфере образования приобретает особое значение.

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