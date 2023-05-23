Патрушев: Россия намерена развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.

Как он отметил на консультациях высоких представителей России и государств — членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, в нынешнем году стратегическому партнёрству российской стороны и объединения исполняется пять лет. При этом эти отношения в общей сложности развиваются уже более 30 лет.

«Настроены на активизацию диалога с «десяткой» по всем направлениям, в том числе в области безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов заявил, что сотрудничество России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в сфере образования приобретает особое значение.