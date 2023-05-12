Постпред: сотрудничество России и АСЕАН в сфере образования приобретает особое значение

Сотрудничество России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в сфере образования приобретает особое значение, сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.

«Сотрудничество в сфере образования с государствами ЮВА опирается на давние традиции, но при этом активно развивается в соответствии с требованиями времени», — рассказал Загайнов.

Он сообщил о завершении согласования рабочего плана взаимодействия с АСЕАН в сфере образования.

Ранее лидеры стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли дорожную карту вступления в региональный блок в качестве его одиннадцатого члена государства Восточный Тимор.