Постпред: сотрудничество России и АСЕАН в сфере образования приобретает особое значение
- Gettyimages.ru
«Сотрудничество в сфере образования с государствами ЮВА опирается на давние традиции, но при этом активно развивается в соответствии с требованиями времени», — рассказал Загайнов.
Он сообщил о завершении согласования рабочего плана взаимодействия с АСЕАН в сфере образования.
Ранее лидеры стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли дорожную карту вступления в региональный блок в качестве его одиннадцатого члена государства Восточный Тимор.